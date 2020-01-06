Osmaniye'de 7 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası düzenlendi
Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 7 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası düzenlendi.
06.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:04
Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 7 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası düzenlendi.
Merkez spor salonundaki müsabakalar, 11 kategoride 400 sporcunun katılımıyla yapıldı.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.
Kaynak: AA
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