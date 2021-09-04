7 milli tekvandocu 6. Avrupa Başkanlık Kupasında madalya hedefliyor

Osmaniye'de 7 milli tekvandocu, 15-23 Eylül'de İstanbul'da yapılacak 6. Avrupa Başkanlık Kupasında madalya alabilmek için ter döküyor.

Osmaniye'de 7 milli tekvandocu, 15-23 Eylül'de İstanbul'da yapılacak 6. Avrupa Başkanlık Kupasında madalya alabilmek için ter döküyor.

Tekvandocular, Tekvando İl Temsilcisi Mustafa Doğru gözetiminde Tosyalı Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Doğru, Osmaniye'den 7 sporcunun milli takım forması giyerek turnuvaya katılacağını belirtti.

Madalya alma hedefiyle sporcuların çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktaran Doğru, "Kentimizden 7 sporcumuzun milli takım formasını giyecek olması gurur verici. Antrenör Deniz Durdu ile kupaya hazırladığımız sporcularımız yıldızlar, gençler, büyükler ve poomsae kategorisinde şampiyonluk için mücadele verecekler. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman