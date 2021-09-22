Osmaniye'de 7. kattan düşüp ölen kadının ailesi, eski damatlarına verilen cezadan memnun - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de 7. kattan düşüp ölen kadının ailesi, eski damatlarına verilen cezadan memnun

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Osmaniye'de 7. kattan düşüp ölen kadının ailesi, eski damatlarına verilen cezadan memnun

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde geçen sene 7. kattaki evlerinin penceresinde düşerek yaşamını yitiren ve kocası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Naime Özbulat Taş'ın anne ve babası, eski damatlarına verilen ceza için hakim ve savcılara teşekkür etti.

ADANA (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde geçen sene 7. kattaki evlerinin penceresinde düşerek yaşamını yitiren ve kocası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Naime Özbulat Taş'ın anne ve babası, eski damatlarına verilen ceza için hakim ve savcılara teşekkür etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan anne Halise ve baba Yakup Özbulat, eski damatları Aşkın Taş'a verilen cezanın adalettin tecellisini sağladığını söyledi.

Anne Halise Özbulat, AA muhabirine, evlendikten 3 ay sonra kızlarının vefat ettiğini belirterek, "En son 2 Nisan'da buraya geldi. 15 gün yanımızda kaldı. 'Kızım istemiyorsan gitme burada kal' dedik. 'Eşyaları ben aldım, evi ben tuttum, eşimi seviyorum' diyerek gitti. Gittikten 11 gün sonra da bu olay yaşandı." dedi.

Baba Yakup Özbulat da kızının öldürülmesinden dolayı eski damatları Aşkın Taş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkemeye teşekkür ederek, "Devletimizin verdiği cezayı çekecek. Çekecek ki böyle kötü olaylar bir daha yaşanmasın." diye konuştu.

Olay

Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde 27 Nisan 2020'de meydana gelen olayda, 7. kattaki evinin penceresinden düşen Naime Özbulat Taş ağır yaralanmış, kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. İlk etapta evlerinin mutfak balkonundan düştüğü tahmin edilen Naime Özbulat Taş'ın daha sonra yatak odasının penceresinden düştüğü tespit edilmişti. Olay günü komşuların Naime Özbulat Taş ile kocası Aşkın Taş'ın kavga ettiklerini bildirmesi üzerine Aşkın Taş gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, 16 Eylül'deki karar duruşmasında sanık Aşkın Taş'ı "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Sezai Temelli Ahmet Davutoğlu
Magazin Amelia Hamlin Düm Tek Tek
Spor Gülşen Rıza Çalımbay Lionel Messi
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emre Kılınç Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Osmaniye'de 7. kattan düşüp ölen kadının ailesi, eski damatlarına verilen cezadan memnun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 17:18:27. #1.12#