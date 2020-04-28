Osmaniye'de 7. kattaki evlerinin balkonundan düşen kadın öldü
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 7. kattaki evlerinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
28.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:30
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 7. kattaki evlerinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
Boğaziçi Mahallesi'nde, 7. kattaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düşen Naime T. ağır yaralandı.
Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Naime T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Naime T'nin kocası Aşkın T, olaydan önce eşiyle tartıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: AA