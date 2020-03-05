Osmaniye'de 7 ayrı araçtan akü çalan kişi tutuklandı
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Osmaniye'de 7 ayrı araçtan akü çalan kişi tutuklandı

Kadirli ilçesinde 7 farklı araçtan akü çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

05.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:08
Osmaniye'de 7 ayrı araçtan akü çalan kişi tutuklandı

ilçesinde 7 farklı araçtan akü çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kadirli 'nde farklı günlerde otomobillerden akü hırsızlığı yapılması üzerine araştırma başlatıldı.

Yapılan araştırmada 7 farklı aracın akülerini çalarak hurdaya sattığı tespit edilen İ.Ö yakalandı.

İ.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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