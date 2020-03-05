Osmaniye'de 7 ayrı araçtan akü çalan kişi tutuklandı
Kadirli ilçesinde 7 farklı araçtan akü çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Kadirli ilçesinde 7 farklı araçtan akü çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde farklı günlerde otomobillerden akü hırsızlığı yapılması üzerine araştırma başlatıldı.
Yapılan araştırmada 7 farklı aracın akülerini çalarak hurdaya sattığı tespit edilen İ.Ö yakalandı.
İ.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA