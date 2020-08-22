Osmaniye'de 66 kişilik 28 filyasyon ekibi 24 saat çalışıyor Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, filyasyon ekibinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 24 saat görev yaptığını bildirdi.

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, filyasyon ekibinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 24 saat görev yaptığını bildirdi.

Öznavruz, yazılı açıklamasında, kentte 66 sağlık personelinden oluşan 28 filyasyon ekibinin toplum sağlığı merkezleri ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinesinde görev yaptığını belirtti.

Adres bilgileri netleştirilen "şüpheli temaslıların" evlerinde ziyaret edildiğini aktaran Öznavruz, şunları kaydetti:

"Filyasyon ekiplerimiz elde ettikleri doğru bilgiler ile doğru kişiyi izole ettikleri zaman birçok insanın hastalığa yakalanmasının da önüne geçiliyor. Doğru tespit aynı zamanda bulaş olduktan sonra kaybedeceğimiz hayatların da önüne geçilmesine olanak sağlamaktadır."

Kaynak: AA