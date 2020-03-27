Osmaniye'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara, maske ve dezenfektan dağıtıldı Osmaniye'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara, maske ve dezenfektan dağıtıldıOSMANİYE'de, içerisinde dezenfektan ve maskelerin bulunduğu paketler, 'Vefa Destek Grubu' ekiplerince yaşlı vatandaşlara dağıtıldı.

Osmaniye'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara, maske ve dezenfektan dağıtıldı OSMANİYE'de, içerisinde dezenfektan ve maskelerin bulunduğu paketler, 'Vefa Destek Grubu' ekiplerince yaşlı vatandaşlara dağıtıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahipleri için, içerisinde maske ve el dezenfektanlarının bulunduğu paketlerden hazırlandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla adresleri belirlenen 9 bin 560 kişiye, üzerinde 'Yaşlılarımız baş tacımızdır' yazılı paketler, Vefa Destek Grubu çatısı altındaki İl Emniyet Müdürlüğü personelleri ile birlikte dağıtıldı. Kaynak: DHA