Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

08.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:40
Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Osmaniye'de yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 yabancı uyruklu yakalandı.

Osmaniye'de yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şehirlerarası Otobüs Terminali çevresinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 6 Pakistanlının kimliklerini kontrol etti.

Yapılan kontrolde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlerin göçmen kaçakçılarına kişi başı 600 dolar verdiği ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalından yurda giriş yaptıkları öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Cansu Dere Murat Balcı Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Ali Şansalan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 13:41:39. #1.16#
title