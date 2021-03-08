Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Osmaniye'de yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şehirlerarası Otobüs Terminali çevresinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 6 Pakistanlının kimliklerini kontrol etti.

Yapılan kontrolde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlerin göçmen kaçakçılarına kişi başı 600 dolar verdiği ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalından yurda giriş yaptıkları öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner