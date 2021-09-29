Osmaniye'de 579 gram cıva ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de 579 gram cıva ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Osmaniye'de 579 gram cıva ele geçirildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda izinsiz satılması ve bulundurulması yasak olan 579 gram cıva ile geçirildi.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda izinsiz satılması ve bulundurulması yasak olan 579 gram cıva ile geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kadirli ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında yetkili makamlardan izin alınmadan alınması, satılması ve bulundurulması yasak olan 579,65 gram cıva, 35,97 gram sıvı ile karıştırılmış demir, kalsiyum ve cıva içeren toz madde, 487,08 gram demir ve kalsiyum içeren madde, 148,34 gram kalsiyum içeren madde, 5 adet şırınga ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında "tehlikeli madde kaçakçılığı suçu" kapsamında adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Sezai Temelli Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Gülben Ergen Şevval Şahin Kerem Kamışlı
Spor Balotelli Bülent Uygun Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Osmaniye'de 579 gram cıva ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:40:23. #1.17#