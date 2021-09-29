Osmaniye'de 579 gram cıva ele geçirildi

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda izinsiz satılması ve bulundurulması yasak olan 579 gram cıva ile geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kadirli ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında yetkili makamlardan izin alınmadan alınması, satılması ve bulundurulması yasak olan 579,65 gram cıva, 35,97 gram sıvı ile karıştırılmış demir, kalsiyum ve cıva içeren toz madde, 487,08 gram demir ve kalsiyum içeren madde, 148,34 gram kalsiyum içeren madde, 5 adet şırınga ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında "tehlikeli madde kaçakçılığı suçu" kapsamında adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

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