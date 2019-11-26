Osmaniye'de 55 adrese drone destekli şafak operasyonu
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Osmaniye'de 55 adrese drone destekli şafak operasyonu

Osmaniye'de 55 adrese drone destekli şafak operasyonu Haklarında arama kararı bulunan 7 kişi sabah düzenlenen operasyonla yakalandıOSMANİYE - Osmaniye'de haklarında arama kararı bulunan 7 kişi şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

26.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:24
Osmaniye'de 55 adrese drone destekli şafak operasyonu

'de 55 adrese drone destekli şafak operasyonu

Haklarında arama kararı bulunan 7 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de haklarında arama kararı bulunan 7 kişi şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, UYAP Bilişim Sisteminde aranması olan şahıslara yönelik il merkezi ve ilçelerde şafak vakti 55 adrese operasyon düzenledi. Özel harekat ve drone destekli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adli işlemlerinin yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Osmaniye'de 55 adrese drone destekli şafak operasyonu
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