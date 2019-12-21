Osmaniye'de 5 yıldır aranan cinayet zanlısı sahte kimlikle yakalandı
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Osmaniye'de 5 yıldır aranan cinayet zanlısı sahte kimlikle yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanması olayının firari zanlısı, sahte kimlikle yaşadığı İstanbul'da yakalandı.

21.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:10
Osmaniye'de 5 yıldır aranan cinayet zanlısı sahte kimlikle yakalandı

'nin ilçesinde bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanması olayının firari zanlısı, sahte kimlikle yaşadığı 'da yakalandı.

Azaplı köyünde 23 Ağustos 2014'te kahvehaneye ateş açılması sonucu iş yeri sahibi Bahadır Bingilli'nin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayın firari şüphelisi Hacı G, İstanbul'da rutin asayiş kontrolü sırasında başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

Parmak izi tespiti için emniyete götürülen zanlının firari Hacı G. olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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