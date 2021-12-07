Osmaniye'de 5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma ile Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan F.S'yi, teknik ve fiziki takip sonucu yakaladı.
F.S, cezaevine gönderildi.
AA / Ersin Şimşek - Son Dakika Haberleri
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