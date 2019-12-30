Osmaniye'de 5 dekar alanda lavanta bahçesi kuruldu

30.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:26

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, Lavanta Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında, 5 dekar alanda lavanta bahçesi kuruldu.



Bahçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, Burgaçlı köyünde ekimi yapılan lavanta bahçesinde yaptığı açıklamada, çiftçi Bedriye Durucan'a verilen 3 bin 766 fideyle 5 dekar lavanta bahçesi tesis edildiğini belirtti.

Lavanta yetiştiriciliğinin önemsendiğini ifade eden Müftüoğlu, şunları söyledi:

"Lavanta üretimini geliştirme projesini önemsiyoruz. Bahçe Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi desteği ile uygulanan proje sayesinde Burgaçlı köyünde bir genç kadın çiftçimize Osmaniye İl Özel İdaresince Bahçe Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına aktarılan 6 bin lira kaynakla 3 bin 766 lavanta fidesi alarak 5 dekar lavanta bahçesi tesis ettirdik."

Müftüoğlu, ilçede lavanta yetiştiriciliğinin artacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA