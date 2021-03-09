Osmaniye'de 5 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

OSMANİYE'de 3 TIR, 1 kamyonet ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Zincirleme kaza, saat 22.00 sıralarında Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu 8'inci kilometresi Mamure Tren İstasyonu mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönünden Osmaniye'ye doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün isimi öğrenilemeyen 01 PY 608 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 59 AB 698 ve 07 ALP 074 plakalı iki TIR ve 01 SR 278 plakalı kamyonet ile 80 HD 747 plakalı hafif ticari araç da birbirleriyle çarpıştı. 5 araçlı zincirleme kazanın bildirilmesi üzere bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah Rona, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 5 yaralının ise hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL