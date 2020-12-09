Osmaniye'de 49 adet sikke ele geçirildi
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Osmaniye'de 49 adet sikke ele geçirildi

09.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:30
Osmaniye'de 49 adet sikke ele geçirildi

Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla tarihi eser niteliği taşıyan 49 adet sikke ele geçirildi.

Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla tarihi eser niteliği taşıyan 49 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri B.Ö. isimli şahısta tarihi eser olduğu yönünde bilgi aldı. Ekipler tarafından fiziki takibe alınan şüpheli B.Ö düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 49 adet sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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