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Osmaniye'de 468 okul servisi denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Osmaniye'de 468 okul servisi denetlendi

Osmaniye'de 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri tarafından 468 okul servisi denetlendi.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri tarafından 468 okul servisi denetlendi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Timleri tarafından 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servis araçları denetlenmeye başladı. Kent genelinde yapılan denetimlerde toplamda 468 okul servisi denetlenerek servis sürücüleri, rehber personel ve öğrencilere Covid-19 tedbirleri kapsamında farkındalığın arttırılması amacıyla da bilgilendirme yapıldı.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı döneminde okul servis aracı denetimlerinin devam edeceği belirtildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de 468 okul servisi denetlendi

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