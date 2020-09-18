Osmaniye'de 46 okula "Okulum Temiz Belgesi" verildi
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Osmaniye'de 46 okula "Okulum Temiz Belgesi" verildi

Osmaniye'de "Okulum Temiz" belgesi alan 46 okula belgeleri Vali Erdinç Yılmaz, tarafından verildi.

Osmaniye'de 46 okula
18.09.2020 15:39 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:39

Osmaniye'de "Okulum Temiz" belgesi alan 46 okula belgeleri Vali Erdinç Yılmaz, tarafından verildi.

Yılmaz, Valilik Ahmet Cevdet Paşa Salonu'nda düzenlenen törende, eğitimcilerin geleceğe yön verdiğini belirtti.

Belge almaya hak kazanan okulların müdürlerini kutlayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemi sürecinde bu çalışmaların çok daha önemli hale geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu süreçte hepimize çok önemli görevler düşüyor. Okul müdürlerimizin, öğretmenlerimizin ve eğitimcilerimizin gayretlerini biliyoruz. Geleceğe yön veren eğitimcilerdir, geleceğimiz siz eğitimcilerin elindedir. Bu nedenle geleceğimizi çok iyi planlamalı ve çok çalışmalıyız."

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da Osmaniye'de 237 okulun belge almak için başvurduğunu bunlardan 6 anaokulu, 25 ilkokul, 8 ortaokul, 5 lise ve 2 özel eğitim olmak üzere toplam 46 okulun belgelerinin düzenlendiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Erdinç Yılmaz, belge almaya hak kazanan okulların müdürlerine belgelerini verdi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ümit Kahrıman
Ümit Kahrıman
AA Editörü
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