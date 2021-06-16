42 göçmen yakalandı
Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 42 göçmen yakalandı.
Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 42 göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaniye-Gaziantep kara yolu Şekerdere mevkisi ve Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesindeki uygulama noktalarında, yurda yasa dışı yollarla giren göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, denetimlerinde 36 Afganistan ve 6 Pakistan uyruklu göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemleri için Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı