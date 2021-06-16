42 göçmen yakalandı
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42 göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 42 göçmen yakalandı.

Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 42 göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaniye-Gaziantep kara yolu Şekerdere mevkisi ve Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesindeki uygulama noktalarında, yurda yasa dışı yollarla giren göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerinde 36 Afganistan ve 6 Pakistan uyruklu göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemleri için Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

42 göçmen yakalandı
42 göçmen yakalandı
42 göçmen yakalandı
42 göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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