OSMANİYE'DE 400 DÖNÜM EKİLİ ALAN YANDI
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OSMANİYE'DE 400 DÖNÜM EKİLİ ALAN YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde arpa ve buğday ekili tarlada yangın çıktı.

OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde arpa ve buğday ekili tarlada yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilerek 2 saatte söndürülen yangında, 400 dönüm ekili alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Çolaklı Mahallesi'ndeki buğday ve arpa ekili tarlada saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Yangında 400 dönüm ekili alan ile bir biçerdöver yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE'DE 400 DÖNÜM EKİLİ ALAN YANDI
OSMANİYE'DE 400 DÖNÜM EKİLİ ALAN YANDI
OSMANİYE'DE 400 DÖNÜM EKİLİ ALAN YANDI
OSMANİYE'DE 400 DÖNÜM EKİLİ ALAN YANDI
OSMANİYE'DE 400 DÖNÜM EKİLİ ALAN YANDI
OSMANİYE'DE 400 DÖNÜM EKİLİ ALAN YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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