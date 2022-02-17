Osmaniye'de 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, cezaevine gönderildi.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.N'nin Düziçi'nde olduğu bilgisine ulaştı.
Saklandığı eve yapılan operasyonda H.N. yakalandı. İşlemlerinin ardından H.N, cezaevine gönderildi.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel