Osmaniye'de 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde küçük ve büyükbaş hayvan hırsızlığı suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. G'nin Kadirli ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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