Osmaniye'de 4 kilo esrar ele geçirildi
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Osmaniye'de 4 kilo esrar ele geçirildi

Osmaniye'de 4 kilo esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de bir araçta yapılan aramada 4 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.

Osmaniye'de bir araçta yapılan aramada 4 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Gebeli Mahallesi Güney Çevreyolu üzerinde denetim yaptı. Denetim sırasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Yapılan kimlik kontrollerinin ardından T.Ç. ve V.İ.'ye ait otomobilde yapılan aramada muhtelif yerlere gizlenmiş 4 kilo 50 gram esrar bulundu. T.Ç. ve V.İ. gözaltına alındı. Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç" suçundan adli işlem başlatılan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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