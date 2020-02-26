: Osmaniye'de 4 bin 616 şişe sahte içki ele geçirildi

26.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:44

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 4 bin 616 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sunulacağı ihbarı üzerine 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 4 bin 616 şişe sahte içki, 120 litre anason aroması, 30 boş şişe ile çok sayıda kapak ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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