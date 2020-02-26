Osmaniye'de 4 bin 616 şişe sahte içki ele geçirildi
Haberler » Güncel » Osmaniye'de 4 bin 616 şişe sahte içki ele geçirildi - Haber

Osmaniye'de 4 bin 616 şişe sahte içki ele geçirildi

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 4 bin 616 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

26.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:38
Osmaniye'de 4 bin 616 şişe sahte içki ele geçirildi

'de düzenlenen operasyonda 4 bin 616 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sunulacağı ihbarı üzerine 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 4 bin 616 şişe sahte içki, 120 litre anason aroması, 30 boş şişe ile çok sayıda kapak ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler