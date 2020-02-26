26.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:38

Osmaniye'de 4 bin 616 şişe kaçak alkol ele geçirildi

OSMANİYE'de polis tarafından baskın yapılan 3 ayrı adreste, 4 bin 616 şişe sahte içki, 30 adet boş şişe, 240 adet alkol şişesi kapağı ve kaçak alkol yapımında kullanılan 120 şişe içerisinde anason aroması ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte ve kaçak alkollerin piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, il merkezinde belirlenen 3 ayrı adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptığı aramalarda, 4 bin 616 şişe içerisinde 5 bin 202,5 litre kaçak alkol, kaçak alkol yapımında kullanılan 120 adet şişe içerisinde anason aroması, 240 adet alkol şişesi kapağı ve 30 adet boş şişe ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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