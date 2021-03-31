Osmaniye'de 4 Afgan mülteci yakalandı
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Osmaniye'de 4 Afgan mülteci yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Osmaniye'de 4 Afgan mülteci yakalandı

Osmaniye'de şehirler arası otobüs terminalinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan denetimler sonucunda, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 4 mülteci yakalandı.

Osmaniye'de şehirler arası otobüs terminalinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan denetimler sonucunda, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 4 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında yakalanan Afganistan uyruklu 4 şahsın sorgulaması yapıldı.

Emniyette tercüman eşliğinde alınan ifadelerinde düzensiz göçmen kaçakçılarına kişi başı bin dolar vererek İran'dan yaya olarak Türkiye sınırlarına kadar yürüyen mültecilerin Van üzerinden ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi. İl Göç İdaresi Müdürlüğünde yapılan parmak izi kontrollerinde kayıt bilgileri de çıkmayan mültecilerin sınır dışı edilmek üzere Malatya Geri Gönderme Merkezine gönderildikleri öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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