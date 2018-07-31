Osmaniye'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem (2)- Yeniden

OSMANİYE'de saat 17.36'da, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 17.36'da merkez üssü Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Lalegölü Köyü olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Osmaniye merkez ve Hatay'ın İskenderun ilçesinden de hissedilen depremin herhangi bir kayba neden olmadığı bildirildi.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ilk olarak 4.3 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü, daha sonra 3.9 olarak revize etti. - Osmaniye