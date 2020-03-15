Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2) BİR DEPREM DAHA OLDUOsmaniye'nin Sumbas ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

BİR DEPREM DAHA OLDU Osmaniye'nin Sumbas ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6,98 kilometre derinlikte olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Kaynak: DHA