Osmaniye'de 4.0 büyüklüğünde deprem
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Osmaniye'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye'de 4.0 büyüklüğünde deprem
03.06.2020 02:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 02:49

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Hacıhaliloğlu köyü olan saat 02.22'de, yerin 5 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde hissedildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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