Osmaniye'de 37 Kişi Yol Kontrolünde Yakalandı

Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 37 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Ağustos 2017 tarihleri arasında, adli makamlarca hakklarında yakalama emri çıkarılan toplam 37 yol kontrol ve aramalarında yakalandı. Bu kişilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



2017 yılı ağustos ayında meydana gelen olaylarda, 9 adet av tüfeği, 757 kök kenevir, 4 bin 618 gram esrar, 23 bin litre akaryakıt ile 8 bin 795 paket sigara ele geçirildi. - OSMANİYE