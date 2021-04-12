Osmaniye'de 36 metrekare büyüklüğündeki uçurtma rüzgar olmaması nedeniyle havalanamadı

Osmaniye'de 6 kişi tarafından 3 günde tamamlanan kalın iplerle bir kamyonetin arkasına bağlanarak uçurulmaya çalışılan 36 metrekare büyüklüğündeki uçurtma ilk denemede uçurulamadı.

Osmaniye'de 6 kişi tarafından 3 günde tamamlanan kalın iplerle bir kamyonetin arkasına bağlanarak uçurulmaya çalışılan 36 metrekare büyüklüğündeki uçurtma ilk denemede uçurulamadı.

Sosyal medya üzerinden planlanan Uçurtma Şenliği için bir araya gelen 6 kişi, demir profil kullanarak 3 günde 36 metrekare büyüklüğünde bir uçurtma yaptı.

Kuyruk uzunluğu 57 metre olan, üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına selamın yanı sıra maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekilen yazının yer aldığı uçurtma, bir kamyonetin kasasına konularak araziye getirildi.

Kamyonetin kasasından 5 kişi tarafından indirilebilen uçurtma, kalın iplerle araca bağlandı. Kamyonetin hareket etmesiyle yerden birkaç santimetre yükselebilen uçurtma, rüzgarın az olması nedeniyle havalanamadı.

Uçurtmayı yapanlardan Kadir Karayiğit, uçurtmada demir profil kullandıklarını, toplam 36 metrekare büyüklüğündeki uçurtmayı 6 kişiyle 3 günde tamamladıklarını söyledi.

Rüzgarın azizliği nedeniyle uçurtmayı uçuramadıklarını ifade eden Karayiğit, önümüzdeki günlerde tekrar deneme yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner