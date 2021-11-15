Osmaniye'de 350 kilogram sahte çamaşır deterjanı ele geçirildi
AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş 350 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş 350 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kamyonette sahte deterjan taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, kamyonette yaptığı aramada farklı markaların paketlerine doldurulmuş 350 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirdi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
AA / Ersin Şimşek - Son Dakika Haberleri
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