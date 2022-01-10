Osmaniye'de 33 uyuşturucu şüphelisinden 9'u tutuklandı

OSMANİYE'de, polisin bir haftada düzenlediği 22 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 22 ayrı operasyon düzenledi. Farklı tarihlerde yapılan baskınlarda 33 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Adresler ile şüphelilerin üzerlerindeki aramalarda 25,14 gram esrar, 6,42 gram bonzai, 52,65 gram metamfetamin, 252,32 gram eroin, 7 adet sentetik ecza hap, 1 adet av tüfeği, 2 adet kama ve 1 adet kılıç ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.