Osmaniye'de 32 hafız icazet aldı

07.10.2019 12:56

Osmaniye'de hafızlık eğitimini tamamlayan 32 kursiyere icazet belgesi verildi.



Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, burada yaptığı açıklamada, hafızların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Hafızlığın bir nimet olduğunu ifade eden Dinç, "Hafız olan kardeşlerimiz ilahi kitabı harf harf, kelime kelime, ayet ayet, sure sure kalplerine nakşettiler. Adeta Kur'an-ı Azimüşşan onların gönüllerine yeniden nazil oldu." dedi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, 32 hafızı tebrik ederek kent genelinde 100 hafız yetiştirildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasında derece alanlar tarafından Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunuldu.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 16'sı erkek 32 hafıza icazet belgeleri ve ödüllerini verdi.

Kaynak: AA