31 kilogram skunk ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı - Haberler
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31 kilogram skunk ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Osmaniye'de, şoför yatağının altına gizlenmiş 31 kilogram skunk ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

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DİYARBAKIR (AA) - Osmaniye'de, şoför yatağının altına gizlenmiş 31 kilogram skunk ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan Adana'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirilen ortak çalışmayla T.K. idaresindeki tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durduruldu.

Narkotik köpeği "Pars"ın desteğiyle yapılan aramada, şoför yatağının altına gizlenmiş 31 kilogram skunk bulundu.

Gözaltına alınan tır sürücüsü T.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

31 kilogram skunk ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı

31 kilogram skunk ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı

31 kilogram skunk ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı

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