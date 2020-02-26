Osmaniye'de 3 uzman çavuş kazada yaralandı
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Osmaniye'de 3 uzman çavuş kazada yaralandı

Osmaniye'de motosikletli iki jandarma timinin otomobille çarpışması sonucu 3 uzman çavuş yaralandı.

26.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:36
Osmaniye'de 3 uzman çavuş kazada yaralandı

'de motosikletli iki timinin otomobille çarpışması sonucu 3 uzman çavuş yaralandı.

Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halindeki İl Jandarma Komutanlığında görevli iki motosikletli jandarma timi, Meteoroloji İstasyonu mevkisinde tali yoldan çıkan G.Y. idaresindeki 80 FU 058 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada iki motosiklette bulunan 3 uzman çavuş yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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