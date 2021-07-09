Osmaniye'de 3 PYD/YPG şüphelisine tutuklama
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Osmaniye'de 3 PYD/YPG şüphelisine tutuklama

Osmaniye'de 3 PYD/YPG şüphelisine tutuklama
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

OSMANİYE'de, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 3 Suriye uyruklunun, PYD/YPG terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüttüklerine dair fotoğraflarının bulunduğu, Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçiş yaptıkları, kaldıkları adreslerde kamufle hayat sürdükleri tespit edildi. Polis ekipleri, S.R.'yi Şanlıurfa'da, S.N. ile M.R.'yi ise Mersin'de düzenlenen operasyonlarla gözaltına aldı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Osmaniye'de 3 PYD/YPG şüphelisine tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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