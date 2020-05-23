Osmaniye'de 3 iş yeri yandı, 7 itfaiye eri dumandan etkilendi
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Osmaniye'de 3 iş yeri yandı, 7 itfaiye eri dumandan etkilendi

Mobilya ve döşeme atölyesinde çıkan yangın iki iş yerine sıçradı.

Osmaniye'de 3 iş yeri yandı, 7 itfaiye eri dumandan etkilendi
23.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:39

Mobilya ve döşeme atölyesinde çıkan yangın iki iş yerine sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yesevi Mahallesi D400 yolu üzerinde bulunan Mobilya ve döşeme atölyesinde saat 10.00 civarı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iki iş yerine daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülebildi. Dumandan etkilenen 7 itfaiye görevlisine sağlık ekipleri müdahale etti. Vatandaşın biri de evinin damından bahçe hortumu ile su sıkarak itfaiye erlerine destek verdi.

İş yeri sahibi Sercan Örsçekiç, yangın haberini Adana'da bulunduğu esnada aldığını söyleyerek, "Yüklü miktarda kaybımız var. Kasıtlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Mobese kayıtlarından, kamera kayıtlarından muhakkak çıkacaktır. Emniyet güçlerimize devletimize güveniyor ve inanıyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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