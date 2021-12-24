Osmaniye'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de yaptıkları hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıyan 3 şüpheli tutuklandı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yaptıkları hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıyan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaattan malzeme, 2 iş yerinden çeşitli eşyalar ve bisiklet hırsızlıklarını aydınlatmak için çalışma başlattı.
Ekipler, kimlikleri ve adreslerini tespit ettiği zanlılar E.A, T.C. ve A.B'yi operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hırsızlıklar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet