Osmaniye'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Osmaniye'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

30.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:46
Osmaniye'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Baş Mahallesi ve Sanayi Sitesi'nde yaşanan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği 3 zanlıyı saklandıkları adreste gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, çalıntı 3 iş makinesi motor bloğu ile 85 çelik pano ele geçirildi.

Öte yandan, hırsızlık iş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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