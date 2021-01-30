Osmaniye'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Baş Mahallesi ve Sanayi Sitesi'nde yaşanan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği 3 zanlıyı saklandıkları adreste gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlıların adreslerindeki aramada, çalıntı 3 iş makinesi motor bloğu ile 85 çelik pano ele geçirildi.
Öte yandan, hırsızlık iş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman