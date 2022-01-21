Osmaniye'de 3 gündür yolu kapalı olan kırsaldaki 51 kişi kurtarıldı - Haberler
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Osmaniye'de 3 gündür yolu kapalı olan kırsaldaki 51 kişi kurtarıldı

Osmaniye'de 3 gündür yolu kapalı olan kırsaldaki 51 kişi kurtarıldı
AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Osmaniye'de 3 gündür kar nedeniyle yolu kapalı olan köy ve yaylalarda kalan 51 kişi kurtarıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 3 gündür kar nedeniyle yolu kapalı olan köy ve yaylalarda kalan 51 kişi kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Ocak'tan itibaren sorumluluk sahalarında kar nedeniyle kapanan 33 köy ve yayla yolunun açılması çalışmalarına yardım etti.

Ekipler, bu yerleşim yerlerinde mahsur kalan 51 vatandaşı kurtardı, 204 kişiye de gıda malzemesi dağıttı.

Öte yandan, halen ulaşıma kapalı 7 köy ve 1 yayla yolunun açılması çalışmalarına devam ediliyor.

Osmaniye'de 3 gündür yolu kapalı olan kırsaldaki 51 kişi kurtarıldı

Osmaniye'de 3 gündür yolu kapalı olan kırsaldaki 51 kişi kurtarıldı

Osmaniye'de 3 gündür yolu kapalı olan kırsaldaki 51 kişi kurtarıldı

Osmaniye'de 3 gündür yolu kapalı olan kırsaldaki 51 kişi kurtarıldı

AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Osmaniye, Ocak, kar, Güncel, Haber

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