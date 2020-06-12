Osmaniye'de 3 gündür aranan 74 yaşındaki kadın bulundu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3 gün önce kaybolan 74 yaşındaki kadına ulaşıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3 gün önce kaybolan 74 yaşındaki kadına ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, 9 Haziran'da ayrıldığı Hacıçolaklar Mahallesi'ndeki evine dönmeyen Emine Çolakerol için AFAD ve jandarma ekiplerince yürütülen arama çalışması sonuç verdi.

Evinin yaklaşık 3 kilometre uzağındaki Dikenli mevkisinde bulunan Çolakerol, sağlık kontrolü için Kadirli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA