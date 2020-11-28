Osmaniye'de 3 çöp toplama aracı ve 2 vidanjör hizmete alındı
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Osmaniye'de 3 çöp toplama aracı ve 2 vidanjör hizmete alındı

28.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:52
Osmaniye'de 3 çöp toplama aracı ve 2 vidanjör hizmete alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Osmaniye İl Özel İdaresine hibe edilen 3 çöp toplama aracı, 2 vidanjör ve 1813 çöp konteyneri hizmete alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Osmaniye İl Özel İdaresine hibe edilen 3 çöp toplama aracı, 2 vidanjör ve 1813 çöp konteyneri hizmete alındı.

Vali Erdinç Yılmaz, İl Özel İdaresi şantiyesinde düzenlenen teslim töreninde, araçların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Araçların Düziçi, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde kullanılacağını kaydeden Yılmaz, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 3 çöp toplama aracı, 2 vidanjör ve 1813 çöp konteyneri ilimize hibe edildi. Araçlarımız Düziçi, Kadirli ve Sumbas ilçelerimize hizmet verecektir. İlimize ve ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.???????

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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