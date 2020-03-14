Osmaniye'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
14.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:17
Osmaniye'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyü olan saat 12.47'de, yerin 5 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde hissedildi. - OSMANİYE
Kaynak: İHA