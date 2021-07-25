Osmaniye'de 3.4 büyüklüğünde deprem
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Osmaniye'de 3.4 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 3.4 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı / Düziçi (Osmaniye) - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 20.57'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.5, merkez üssünü ise Düziçi'nin Yarbaşı Mahallesi olarak açıkladı.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düziçi (Osmaniye)

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