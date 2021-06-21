Osmaniye'de 3,4 büyüklüğünde deprem
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Osmaniye'de 3,4 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 3,4 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kesmeburun köyü olarak belirlediği deprem, saat 09.54'te meydana geldi. Yerin 6,98 kilometre derinliğindeki deprem, Kesmeburun köyünün yanı sıra Osmaniye kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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