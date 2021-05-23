Osmaniye'de 3.4 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre bugün saat 19.54'de yerin 8 kilometre derinliğinde merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yenigün köyü olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

(Selçuk Şavran/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı