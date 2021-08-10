Osmaniye'de 294 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Osmaniye'de 294 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Osmaniye'de 294 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 294 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 294 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye uyruklu U.C. isimli şahsın uyuşturucu hap sattığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından ihbarın doğrulanmasıyla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte belirlenen adrese baskın yapıldı. Baskın kapsamında adreste yapılan aramada 294 adet captagon hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.C. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilecek. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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