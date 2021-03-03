Osmaniye'de 239 sikke ve 45 obje ele geçirildi
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Osmaniye'de 239 sikke ve 45 obje ele geçirildi

03.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:12
Osmaniye'de 239 sikke ve 45 obje ele geçirildi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 239 sikke ve 45 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 239 sikke ve 45 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler bulundurduğu iddiasıyla Y.U'nun adresinde arama yaptı.

Aramada 239 sikke, 45 obje, dedektör ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, gözaltına aldığı Y.U'yu jandarma karakoluna götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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