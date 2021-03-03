Osmaniye'de 239 sikke ve 45 obje ele geçirildi
03.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:12
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 239 sikke ve 45 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 239 sikke ve 45 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler bulundurduğu iddiasıyla Y.U'nun adresinde arama yaptı.
Aramada 239 sikke, 45 obje, dedektör ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ekipler, gözaltına aldığı Y.U'yu jandarma karakoluna götürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat