Son dakika haberleri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mehteran takımı ve havai fişeklerle kutlandı

Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, mehteran takımı ve havai fişeklerle kutlandı.