Son dakika haberleri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mehteran takımı ve havai fişeklerle kutlandı
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Son dakika haberleri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mehteran takımı ve havai fişeklerle kutlandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, mehteran takımı ve havai fişeklerle kutlandı.

Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, mehteran takımı ve havai fişeklerle kutlandı.

Kutlamalar çerçevesinde Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı, araç konvoyu eşliğinde kentte tur atarak vatandaşların bayramını kutladı.

Polis ve zabıta ekiplerinin oluşturduğu konvoydaki araçlar siren çalarken, konvoya vatandaşlar evlerinin balkon ve penceresinden alkışlayarak destek verdi.

Etkinlik sonunda gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ise ilgiyle izlendi.

Son dakika haberleri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mehteran takımı ve havai fişeklerle kutlandı
Son dakika haberleri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mehteran takımı ve havai fişeklerle kutlandı
Son dakika haberleri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mehteran takımı ve havai fişeklerle kutlandı
Son dakika haberleri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mehteran takımı ve havai fişeklerle kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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